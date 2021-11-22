Тарасова вступилась за униженную американским журналистом Щербакову

Тарасова вступилась за униженную американским журналистом Щербакову
Татьяна Тарасова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Заслуженный тренер не стала сдерживать эмоции

Недавно наша фигуристка Анна Щербакова получила заслуженное первое место на Гран-при во Франции. Разумеется, среди зарубежных экспертов нашлись те, кто попытался омрачить ликование страны и раскритиковал танцовщицу на льду. Одному из таких умников резко ответила заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова.

Речь идет об американском журналисте Джонатане Бейере. Зарубежный эксперт решил, что намного лучше разбирается в музыке, чем тренер и команда специалистов, с которыми работает Щербакова. По его мнению, спортсменка игнорировала музыкальное сопровождение, и весь ее номер шел вразрез с мелодией. Своими мыслями Бейер поделился на ютуб-шоу The Skating Lesson.

На такой смелый выпад против Анны резко ответила Татьяна Тарасова. В первую очередь, она подчеркнула, что при высказывании подобного рода умозаключений, всегда нужно подчеркивать, что это является личным мнением говорящего. В мире сотни тысяч журналистов, и каждый имеет свой взгляд на разные вопросы.

При этом заслуженный тренер отметила, что за годы работы часто сталкивалась с такими самоуверенными критиками. Тарасова предложила американцу рассказать, кто в его понимании двигается под музыку и обладает хорошей хореографией, а не критиковать чемпионов мира по фигурному катанию.

Напомним, Щербакова получила заветное первое место на престижном соревновании 20 ноября. Состязания проходили в городе Гренобль. Второе место взяла российская фигуристка Алена Косторная. Третье досталось японке Вакабе Хигучи.  

Источник: Спорт Экспресс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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