Побороться за медали смогут три спортсменки

Олимпийские игры в Пекине все ближе, а фанатов фигурного катания все больше интересует, кто из российских спортсменок представит нашу страну. Спортивный агент Андрей Митьков слил в Сеть имена фигуристок.

По информации Митькова, список тех, кто будет бороться за золото Олимпиады, уже утвержден всеми, с кем только нужно согласовать этот момент. Решение, по его словам, принято.

В Китай отправятся Камила Валиева, Анна Щербакова иЕлизавета Туктамышева.

Первые две спортсменки тренируются у легенды фигурного катания Этери Тутберидзе. "Императрица" российского спорта покоряет первенства под руководством Алексея Мишина.

Накануне, 27 ноября, Валиева в очередной раз побила собственные рекорды и завоевала золото Гран-при в Сочи. Второй стала Тукатмышева. Щербакова же несколькими днями ранее выиграла Гран-при во Франции.

Сейчас в рейтинге лучших фигуристок лидирует Валиева, Щербакова – на втором месте. А вот Алена Касторная оказывается все дальше от заветного билета в Пекин.