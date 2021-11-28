Российская фигуристка установила три мировых рекорда на Гран-при России

Впечатляющий прокат 15-летней спортсменки Камилы Валиевой активно обсуждают в Сети. Невзирая на мнение судей, которые присвоили фигуристке 185,29 балла за выступление, и восторг болельщиков, которые лицезрели ее в Сочи, нашлись и критики.



Недовольные пользователи заявили, что оценки завышены – мол, Камила получает за выступление больше баллов, чем мужчины.

Один из комментаторов, критикуя Валиеву, упомянул также и Алину Загитову с Аделиной Сотниковой. По его словам, это три олимпийские чемпионки, которые "не оставили никакого наследия" и никак не повлияли на фигурное катание.

Также выступление Валиевой назвали неэмоциональным и неинтересным. Так, пользователь, оставивший этот ядовитый комментарий, предрек Валиевой завершение карьеры к 18 годам из-за травм.

"…Просто не могу собраться, чтобы переживать за очередное 15-летнее дарование с недолговечной техникой…"

– негодует очередной критик.

Стоит отметить, что такого мнения придерживаются далеко не все иностранцы. Другие комментаторы называют Камилу богиней и пишут, что ее тройной аксель – самый красивый из всех виденных ранее.

Об ошеломительной победе Валиевой на Гран-при в Сочи сообщалось накануне. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третьей стала фигуристка Майя Хромых.

Ранее стало известно, кто может поехать на Олимпиаду-2022 от России.