Российские лыжники разозлились из-за отказа норвежцев от гонки

Российские лыжники разозлились из-за отказа норвежцев от гонки
Сергей Устюгов. Фото: Tomi HANninen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мороз не испугал отечественных спортсменов

Накануне в Руке прошла гонка преследования. Но норвежские спортсмены от участия отказались, объяснив это морозом – на прошедших выходных температура опустилась ниже 20 градусов. Однако российских лыжников такой подход удивил. 

Участие в гонке приняли почти все отечественные спортсмены. Когда журналисты финского издание Yle спросили у президента Федерации лыжных гонок РФ Елены Вяльбе о том, думали ли российские лыжники об отказе, в ответ она лишь покачала головой. Бывшая спортсменка призналась, что сама участвовала в гонках при -27 градусах. 

По мнению Вяльбе, погодные условия были хоть и не совсем комфортными, но все-таки подходящими для гонки. Главное, что не было ветра. 

"В российской команде даже вопрос не стоял – конечно, участвовать", 

– подытожила глава российской Федерации лыжных гонок. 

С ней согласился и Сергей Устюгов, который завоевал серебро. Лыжника расстроило, что много достойных соперников снялись с гонок из-за якобы неблагоприятных погодных условий. Спортсмен признался, что не понимает иностранцев, потому что ему такая идея даже в голову бы не пришла.

Во время соревнований температуре составила примерно минус 17 градусов. Представители норвежской команды объяснили, что не хотят рисковать здоровьем спортсменов, поэтому лыжники не стали участвовать в гонке. В итоге все призовые места в Кубке мира заняли россияне: первым стал Александр Большунов, вторым – Сергей Устюгов, а бронзу забрал Артем Мальцев. 

Источник: Yle ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
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трансгендеры не полноценные
давайте новых,вообще без половых признаков
типа как на укрусии
Гость335579
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где информация что они разозлились??? как всегда брякнули и расхлебывайте
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