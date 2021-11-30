Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина

Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий оправдал действия спортсмена

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил поддержать российского хоккеиста Артемия Панарина, которого оштрафовали из-за конфликта с канадцем Брэдом Маршандом.

Инцидент произошел 26 ноября этого года на матче "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Бостон". Панарин и Маршанд находились на скамейке запасных. В какой-то момент Брэд начал провоцировать Артемия, резко отзываясь о России. Спортсмен не выдержал и бросил свою перчатку в соперника.

В итоге россиянина оштрафовали на пять тысяч долларов (чуть больше 370 тысяч рублей по нынешнему курсу – прим. ред.). Произошедшее на своей странице в "Инстаграм" прокомментировал Губерниев.

Дмитрий записал видео, в котором оправдал действия Панарина. Телеведущий отметил, что американец в любом случае должен был ответить за свои грязные слова в адрес РФ.

Телекомментатор решил запустить флешмоб в поддержку российского хоккеиста. Его он назвал #fromRussiawithGlove (буквально – "из России с перчаткой"). Губерниев кинул крагу в камеру, тем самым призывая жителей нашей страны присоединиться к "движению".

"Поддержим российский хоккей, Артемия Панарина. Поддержим Россию!" – воодушевленно произнес Дмитрий.

Примечательно, что "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли матч благодаря шайбе Панарина.

Ранее журналисты выяснили, как живет бывшая избранница Губерниева – легкоатлетка Ольга Богословская. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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