Пара совершенно не впечатлила члена жюри

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова с критикой отреагировала на недавний номер Евгении Медведевой и Дани Милохина, которые принимают участие в "Ледниковом периоде". У мастера спорта СССР серьезные претензии к паре по технической и артистической части – Тарасова убеждена, что выступление явно оставляет желать лучшего.

Сами оценки, считает Тарасова, оказались вовсе не низкими. Хотя и результат точно нельзя оценить на 6,0. За подобную поддержку, считает заслуженный тренер, необходимо лишать баллов.

"Хорошо, что не упали, что называется. Если страшно, то лучше не делать, чем делать так", – высказалась Тарасова в комментариях для "Спорт-Экспресс".

Татьяна призналась, что номер пары ее ничем не впечатлил – выступление участников не вызвало никаких эмоций, которые могли бы "захватить". Поэтому она и не пожелала выставлять высокие баллы.

В последнем номере Медведева с Милохиным вышли на лед, использовав мотивы сказки "Снежная королева" – на этот раз перед зрителями кружили Кай с Гердой. Тарасова указала, что прекрасно поняла, о чем идет речь, однако участники, на ее взгляд, могли бы приложить больше фантазии – так, чтобы номер вызывал восхищение.

Ранее член жюри возмутилась плакатам зрителей, которые были адресованы, в основном, Медведевой – Татьяне показалось, что аудитория незаслуженно обошла Милохина вниманием, так как его имени практически нигде не было.

Евгения Медведева является двукратным призером Олимпиады. Три года назад заняла второе место в одиночных катаниях и командных выступлениях. В активе 22-летней звезды имеется и два золота – по чемпионату мира и Европы.