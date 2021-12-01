Резкое высказывание о Родине заставило российского хоккеиста пойти на грубость

В прессе бурно обсуждается недавний инцидент с известным хоккеистом российского происхождения Артемием Панариным. Спортсмен давно переехал в США и успешно играет за команду "Нью-Йорк Рейнджерс", однако слова о родном государстве до сих пор его задевают. Оппонент именитого хоккеиста, член канадской команды "Бостон Брюинс" Брэд Маршанд рассказал, какая конкретно фраза вывела из себя россиянина.



По версии канадского форварда, его высказывание не содержало излишне грубых выражений. Маршанд уверяет: он лишь объявил Панарину, что его никто не любит в России. Канадец удивлен, что на такую относительно безобидную фразу, которая даже не содержала нецензурных слов, российский спортсмен отреагировал столь бурно. Маршанд отметил, что раз Панарин так сильно обиделся и потерял контроль над собственными эмоциями, значит эта фраза оказалась правдой и задела россиянина за живое.

Версию канадского спортсмена опубликовал на своей странице в социальной сети "Твиттер" журналист Флуто Шинзавы.

Напомним, словесная перепалка между двумя именитыми спортсменами во время матча между их командами, который состоялся 26 ноября, привела к физической агрессии со стороны российского спортсмена. Услышав обидные слова о родном государстве, он запустил в канадца перчатку. Стоит отметить, что сам Панарин на территории России известен особо яростной критикой наших властей.

К слову, недавно известный российский комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку Панарина. За скандальную выходку спортсмена оштрафовали на пять тысяч долларов. Дабы приободрить несдержанного хоккеиста, Губерниев запустил в социальной сети виртуальный флешмоб под хештегом "из Россия с перчаткой".