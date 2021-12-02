Фигуристы конфликтуют уже достаточно давно

Заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин стал новым героем Youtube-шоу "Алена, блин!". Фигурист высказался о ссоре с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ягудин и Плющенко конфликтуют уже достаточно давно. Так, например, в марте этого года Алексей в личном блоге опубликовал видео, в котором посмеялся над соперником. Тогда же выяснилось, что Евгений заблокировал оппонента в Instagram.

В разговоре с Аленой Жигаловой фигурист заявил, что не собирается просить прощения у супруга продюсера Яны Рудковской.

"Я знал ряд моментов, как все происходило. Я про отбор на Олимпиаду 2014 года. Любому человеку важно закончить то или иное действие. Человек не знает, когда надо остановиться", – объяснил Ягудин.

Не совсем понятно, что именно Алексей имел в виду. По всей видимости, заслуженному мастеру спорта не понравилось поведение олимпийского чемпиона, о чем он открыто ему сообщил.

Ягудин добавил, что поддерживает нормальные отношения с избранницей Плющенко. Также фигурист назвал своего оппонента "гениальным спортсменом". При этом он не может назвать Евгения хорошим человеком.

Ранее Алексей рассказал об отношении зрителей к одной из участниц шоу "Ледниковый период" Ксении Бородиной. По словам Ягудина, номера ведущей скандального проекта "Дом-2" народ называет позором.