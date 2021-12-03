У спортсменов нет возможности выступить на отборочных соревнованиях

Отечественные фристайлисты оказались в непростой ситуации. Спортсмены не могут попасть на территорию США и Канады. В этих странах должны состояться этапы Кубка мира. Если атлеты не выступят, они не смогут отобраться на Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

Спортсмены с трудом добились виз в Штаты, вопрос с документами во вторую страну пока решается. Однако загвоздка в том, что попасть в эти страны можно лишь, привившись вакцинами от ковида, которые разрешены ВОЗ. Российские препараты там не принимают.

При этом Канада сделала исключение для китайцев в качестве национального интереса. Китайские вакцины разрешили для атлетов, которым необходимо выступить на соревнованиях, пишет телеканал "МИР24".