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Отечественные фристайлисты оказались в непростой ситуации. Спортсмены не могут попасть на территорию США и Канады. В этих странах должны состояться этапы Кубка мира. Если атлеты не выступят, они не смогут отобраться на Олимпиаду в Пекине в 2022 году.
Спортсмены с трудом добились виз в Штаты, вопрос с документами во вторую страну пока решается. Однако загвоздка в том, что попасть в эти страны можно лишь, привившись вакцинами от ковида, которые разрешены ВОЗ. Российские препараты там не принимают.
При этом Канада сделала исключение для китайцев в качестве национального интереса. Китайские вакцины разрешили для атлетов, которым необходимо выступить на соревнованиях, пишет телеканал "МИР24".
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