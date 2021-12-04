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Неловкая ситуация
произошла на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В итоге Евгений Гараничев упустил
драгоценное время. Он финишировал 113-м и это, как сообщают СМИ, самый плохой
результат для наших биатлонистов с 96-го года. Забывчивость Гараничева
журналистам объяснил тренер нашей сборной Сергей Башкиров.
Он отметил, что каждый атлет перед состязаниями настраивается, находится будто в коконе. При этом у разных спортсменов свои ритуалы перед стартом. Башкиров предположил, что Гараничев мог слишком уйти в себя, настраиваясь на предстоящую гонку. Поэтому сознание могло переключиться, и спортсмен попросту забыл довести одно из привычных действий до конца.
Отметим, что это не первая неловкая ситуация, в которую попадает Гараничев на соревнованиях. Так, ранее спортсмен на этапе Кубка мира в США попросту опоздал на старт.
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