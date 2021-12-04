Тренер объяснил конфуз с российским биатлонистом

Тренер объяснил конфуз с российским биатлонистом
Евгений Гараничев. Фото: Alexander Shemetov/www.globallookpress.com
Спортсмен забыл взять палки на гонку спринтеров

Неловкая ситуация произошла на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В итоге Евгений Гараничев упустил драгоценное время. Он финишировал 113-м и это, как сообщают СМИ, самый плохой результат для наших биатлонистов с 96-го года. Забывчивость Гараничева журналистам объяснил тренер нашей сборной Сергей Башкиров.

Он отметил, что каждый атлет перед состязаниями настраивается, находится будто в коконе. При этом у разных спортсменов свои ритуалы перед стартом. Башкиров предположил, что Гараничев мог слишком уйти в себя, настраиваясь на предстоящую гонку. Поэтому сознание могло переключиться, и спортсмен попросту забыл довести одно из привычных действий до конца.

Отметим, что это не первая неловкая ситуация, в которую попадает Гараничев на соревнованиях. Так, ранее спортсмен на этапе Кубка мира в США попросту опоздал на старт.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость331867
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Зачем таких спортсменов держать в сборной Пусть идет на завод работать и узнает как зарабатываются деньги
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