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Глава центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев оценил слова звездного продюсера Яны Рудковской, отказавшейся считать Этери Тутберидзе величайшим тренером. Эксперт заявил, что произнесенные светской львицей слова стали проявлением "дешевой и мелкой зависти".
Тренер по фигурному катанию, указал Лайшев, входит в число знаковых и частых персон спортивных хроник. А сама Рудковская пока результатами прославленной Этери похвастать не может.
"Добейтесь сначала такого результата, а потом критикуйте", – высказался Лайшев.
Ренат заявил, говоря о Тутберидзе, что считает тренера "одиночек" выдающимся и великим педагогом, которая внесла огромный и неоценимый вклад в отечественное фигурное катание.
Ранее Рудковская дала интервью "Спорт-Экспрессу", в котором заявила, что столкнувшаяся однажды с отказом Тутберидзе 12-летняя Титова способна выполнять каскад с четвертным и двойным тулупами. К величайшим тренерам, считает Яна, Этери точно не относится. Свое мнение Рудковская готова поменять лишь тогда, когда у последней воспитанники будут брать больше одной Олимпиады.
Супруга Евгения Плющенко указала, что довольно давно разбирается в фигурном катании, и уверена, что "в конвейере" заслуженного тренера не имеется пока воспитанников, сделавших серьезную взрослую карьеру.
"Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет", – высказалась продюсер.
Недавно Рудковскую раскритиковала Татьяна Тарасова, заявившая, что светская львица оказывает дурное влияние на тренерскую деятельность Евгения Плющенко.
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