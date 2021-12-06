Заслуженный тренер вступился за коллегу

Глава центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев оценил слова звездного продюсера Яны Рудковской, отказавшейся считать Этери Тутберидзе величайшим тренером. Эксперт заявил, что произнесенные светской львицей слова стали проявлением "дешевой и мелкой зависти".

Тренер по фигурному катанию, указал Лайшев, входит в число знаковых и частых персон спортивных хроник. А сама Рудковская пока результатами прославленной Этери похвастать не может.

"Добейтесь сначала такого результата, а потом критикуйте", – высказался Лайшев.

Ренат заявил, говоря о Тутберидзе, что считает тренера "одиночек" выдающимся и великим педагогом, которая внесла огромный и неоценимый вклад в отечественное фигурное катание.

Ранее Рудковская дала интервью "Спорт-Экспрессу", в котором заявила, что столкнувшаяся однажды с отказом Тутберидзе 12-летняя Титова способна выполнять каскад с четвертным и двойным тулупами. К величайшим тренерам, считает Яна, Этери точно не относится. Свое мнение Рудковская готова поменять лишь тогда, когда у последней воспитанники будут брать больше одной Олимпиады.

Супруга Евгения Плющенко указала, что довольно давно разбирается в фигурном катании, и уверена, что "в конвейере" заслуженного тренера не имеется пока воспитанников, сделавших серьезную взрослую карьеру.

"Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет", – высказалась продюсер.

Недавно Рудковскую раскритиковала Татьяна Тарасова, заявившая, что светская львица оказывает дурное влияние на тренерскую деятельность Евгения Плющенко.