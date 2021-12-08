Скончался бывший тренер футбольного клуба "Ростов" Гамула

Спортсмену был 61 год

Ушел из жизни советский, украинский и российский футболист Игорь Гамула. Трагическую новость сообщили представители футбольного клуба "Ростов" на официальной странице "ВКонтакте".

В публикации говорится, что Игорь Васильевич большую часть своей жизни посвятил донскому футболу. Он был настоящим патриотом своего клуба.

Гамуле был 61 год. Неизвестно, что послужило причиной смерти спортсмена.

Игорь Васильевич играл в Высшей лиге чемпионата СССР. Он представлял луганскую "Зарю", а также ростовский СКА. В составе последнего Гамула выиграл кубок Советского Союза.

В сентябре 2014 года спортсмен стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", передает телеканал "360". Данную должность он занимал до 2020 года. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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