Американская спортсменка оскорбительно высказалась о России

Американская спортсменка оскорбительно высказалась о России
Фото: Yan Xiang/Sipa Asia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От нашей страны ее "передергивает"

Американская теннисистка Крис Эверт, 18 раз побеждавшая на турнирах Большого шлема, включилась в дискуссию о проведении Олимпийских игр в Китае. На своей странице в Твиттер спортсменка заявила: она против того, чтобы соревнования проходили в таких странах, как КНР, где совершаются "преступления против человечества". Нелицеприятно она отозвалась и о России.

По словам Эверт, когда Олимпийские игры проходили в нашей стране, ее "передергивало".

Свою тираду спортсменка выдала, увидев сюжет Fox News, где свое возмущение выразил баскетболист Энес Кантер. Он также против того, чтобы Игры проходили на территории Поднебесной.

О решении США бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае стало известно 6 декабря. Бойкот будет дипломатическим, спортсмены из Штатов все равно будут участвовать в Играх. К заявлению американцев присоединился ряд стран, среди которых Канада и Британия.

На решение Вашингтона отреагировал китайский МИД. Американскую сторону и поддерживающие ее страны предупредили о неприятных последствиях. Политизируя спорт и бойкотируя Олимпиаду, эти государства окажутся в изоляции, заявили в Китае.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВВМ
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Гостюхин
Из США давненько нужно было бы эвакуировать все штаб-квартиры международных организаций в целях соблюдения чистоты международного права
О, вот это был бы классный ход!!! Ты молодец, Гостюхин!!!
Вячеслав Москва
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игорь
а чего она про пенсии ничего не сказала?
чего ее не передергивает от того как власть оскорбляет свой народ отбирая пенсии?
У тебя пенсию отобрали? Значит, не заработал. А мне наоборот начислили, получаю регулярно 5-<цензура> числа каждого месяца.
Вячеслав Москва
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Пиндосов бесят все, кто может составить им конкуренцию.
игорь
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а чего она про пенсии ничего не сказала?
чего ее не передергивает от того как власть оскорбляет свой народ отбирая пенсии?
Гость337786
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Да они оказывается с украинцами братья по разуму.
Гостюхин
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Из США давненько нужно было бы эвакуировать все штаб-квартиры международных организаций в целях соблюдения чистоты международного права
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