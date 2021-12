Американская теннисистка Крис Эверт, 18 раз побеждавшая на турнирах Большого шлема, включилась в дискуссию о проведении Олимпийских игр в Китае. На своей странице в Твиттер спортсменка заявила: она против того, чтобы соревнования проходили в таких странах, как КНР, где совершаются "преступления против человечества". Нелицеприятно она отозвалась и о России.



По словам Эверт, когда Олимпийские игры проходили в нашей стране, ее "передергивало".

Свою тираду спортсменка выдала, увидев сюжет Fox News, где свое возмущение выразил баскетболист Энес Кантер. Он также против того, чтобы Игры проходили на территории Поднебесной.

I agree; we should not have the Olympics in countries like China who commit crimes against humanity….I cringed when they were held in Russia… It shows underlying support for a corrupt system…. https://t.co/nr0gW1ay0O