Стало известно об отмене результатов жеребьевки Лиги Чемпионов

Повторная процедура состоится вечером 13 декабря

Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов отменены из-за ошибки. Речь идет об 1/8 финала футбольного турнира.

Повторная процедура состоится 13 декабря в пять часов вечера по московскому времени. Об этом сообщает "Радио 1".

Напомним, жеребьевка прошла в Швейцарии. В ней принял участие российский футболист Андрей Аршавин. Спортсмен вытаскивал шары, которые определяли соперников на будущих матчах.

В какой-то момент в пару к "Вильярреалу" Аршавин вытянул "Манчестер Юнайтед". Однако данные клубы не могли пересечься, поскольку представляли одну группу, отметил "Евро-Футбол.Ру". 


Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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