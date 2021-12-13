Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов отменены из-за ошибки. Речь идет об 1/8 финала футбольного турнира.
Повторная процедура состоится 13 декабря в пять часов вечера по московскому времени. Об этом сообщает "Радио 1".
Напомним, жеребьевка прошла в Швейцарии. В ней принял участие российский футболист Андрей Аршавин. Спортсмен вытаскивал шары, которые определяли соперников на будущих матчах.
В какой-то момент в пару к "Вильярреалу" Аршавин вытянул "Манчестер Юнайтед". Однако данные клубы не могли пересечься, поскольку представляли одну группу, отметил "Евро-Футбол.Ру".
К поставкам газа может подключиться еще одна компания
По мнению немецкого издания, россияне просто завидуют развитию Незалежной