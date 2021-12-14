Тарасова неожиданно пропустила съемки предпоследнего выпуска "Ледникового периода"

Тарасова неожиданно пропустила съемки предпоследнего выпуска "Ледникового периода"
Татьяна Тарасова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У звезды проблемы с самочувствием

Заслуженный тренер СССР, член жюри в популярном телешоу "Ледниковый период" Татьяна Тарасова по определенным причинам отсутствовала на съемках финального выпуска. Об этом журналистам стало известно сегодня, 14 декабря.

Ведущий телешоу Алексей Ягудин указал, что в настоящее время у заслуженного тренера по фигурному катанию имеются проблемы, связанные со здоровьем. Какие – неизвестно. Олимпийский чемпион не стал раскрывать подробности, лишь заявив, что команда переживает за судью и ожидает ее поправки, передает "Газета.ru".

"Мы очень вас любим и желаем возвращения в проект", – высказался прославленный спортсмен.

Известно, что руководство уже нашло замену Тарасовой – в финальном выпуске вместо нее будет судействовать актер театра и кино Даниил Спиваковский.

Предпоследений выпуск "Ледникового периода" выйдет в эфир Первого канала уже 2 января нового года. В настоящее время на одной из ледовых арен Москвы проходят съемки завершающего этапа телевизионного проекта. Судьи в последний раз выставят свои оценки в текущем сезоне.

О проблемах, связанных со здоровьем заслуженного тренера, пишут давно: двумя неделями ранее СМИ стало известно, что Тарасова пропустит шестой этап сочинского Гран-при из-за проблем со здоровьем. До этого планировалось, что она прилетит в Сочи. В беседе с журналистами мастер спорта СССР заявила, что плохо себя чувствует. Известно, что на публичных мероприятях Тарасова появлялась на инвалидном кресле, после этого заслуженный тренер призналась, что ей трудно передвигаться самостоятельно из-за больных ног и спины.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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