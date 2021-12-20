"Большая ошибка": народ затравил Черчесова после сообщения о новой работе

"Большая ошибка": народ затравил Черчесова после сообщения о новой работе
Станислав Черчесов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие скептически оценивают тренерские качества спортивного деятеля

Сегодня, 20 декабря, стало известно, что бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов наконец-то нашел новую работу. Теперь он будет трудиться в Венгрии. Однако некоторые русскоязычные интернет-пользователи считают, что венгры зря согласились назначить на высокий пост российского тренера.

Теперь именитый спортивный деятель будет добиваться новых побед вместе с футболистами венгерского клуба "Ференцварош". Официальный аккаунт команды в социальной сети "Твиттер" поделился радостной вестью, передает "Радио 1". А вот некоторые российские болельщики считают, что повода для счастья в этом назначении нет.

Русскоязычные интернет-пользователи выразили свои соболезнования венгерским спортсменам и объявили, что руководство команды совершило огромный промах.

"Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры", – написал один из комментаторов.

Другие поделились недоумением по поводу такого решения венгров и отметили, что местным футболистам тяжело придется под командованием российского умельца.

А вот польские любители футбола, напротив, считают, что венграм очень повезло и под командованием Черчесова они смогут достичь небывалых высот и принесут своей стране много новых побед на поле.

Напомним, место Черчесова на посту главного тренера сборной нашей страны этим летом занял известный спортивный деятель Валерий Карпин.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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