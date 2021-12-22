Фигуристу приходилось несладко

Вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала о трудностях, с которыми в 1990-е годы столкнулся олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ее слова приводит издание "Фонтанка".

В то время в сборной России царила так называемая дедовщина. Несмотря на то, что Плющенко успел стать чемпионом мира среди юниоров, ему нередко доставалось от старших фигуристов.

Так, по словам Меньшиковой, некоторые спортсмены били Евгения по лбу. А один фигурист, который тогда уже достиг успехов в своей области, специально кидал на пол скорлупу от семечек, а после принуждал Плющенко собирать мусор.

"Он, конечно, отказывался, за это и получал", – вспомнила Татьяна.

В какой-то момент Меньшикова заподозрила неладное. Она заметила, что Евгений начал появляться на тренировках раньше остальных. Да и домой чемпион уходил самым последним.

Об издевательствах над Плющенко в итоге узнала его мать Татьяна Васильевна. Родительница фигуриста предала эту историю огласке и потребовала наказать виновных.

Тому спортсмену, который заставлял Евгения собирать скорлупу с пола, все сошло с рук. Дело в том, что он успел завоевать много наград. Зато досталось другим обидчикам Плющенко.

Кстати, не только олимпийский чемпион становился объектом травли в юные годы. Так же несладко приходилось и Алексею Ягудину.