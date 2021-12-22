НХЛ официально объявила об отказе от участия в Олимпиаде в Пекине

Решение объяснили смещением графика игр из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига подтвердила, что игроки не будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Официальное заявление появилось на сайте организации.

До этого в СМИ писали о вероятном отказе от участия игроков лиги в мероприятии. Предполагалось, что официально об этом объявят в конце недели. 

Согласно сообщению пресс-службы НХЛ, такое решение было принято из-за роста числа заражений коронавирусом и перенесенных матчей – к 23 декабря в календаре сместили уже 50 игр. 

"Мы с нетерпением ждем участия в Олимпийских играх 2026 года", – говорится в заявлении.

В ФХР, как передает МИР24, к такому решению НХЛ были готовы. Они рассматривали как вариант участия в Олимпиаде по плану А, так и по плану Б – с хоккеистами КХЛ.

Источник: сайт НХЛ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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