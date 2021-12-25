Звезда заподозрила тренера в безвольности

В спортивной сфере разразился очередной скандал. Шумиха поднялась после ситуации вокруг изменения оценки фигуристки Софьи Муравьевой. За девушку вступилась Яна Рудковская, однако в итоге благородный порыв превратился в перебранку с заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой.



Муравьева блистательно выступила на чемпионате нашей страны. Однако спустя некоторое время судьи пересмотрели свои оценки и отняли у девушки один балл за задержку старта. В итоге в общем зачете она оказалась ниже своей соперницы Анны Щербаковой. Такое положение дел взбесило Рудковскую, которая назвала изменение оценки незаконным.

Несмотря на то, что Рудковская является супругой олимпийского чемпиона по танцам на льду Евгения Плющенко, а также растит восходящую звезду этого вида спорта, сама Яна заслуг в фигурном катании не имеет. На этом фоне журналисты решили поинтересоваться у Татьяны Тарасовой, что она думает о словах Рудковской. Однако тренер весьма нелестно высказалась о супруге прославленного фигуриста, заявив, что даже не собирается разговаривать с ней о фигурном катании.

Рудковская молчать не стала и тут же выступила с разгромной тирадой. Яна подчеркнула, что в свободной стране каждый может высказывать свое мнение. Что касается Тарасовой, звездный продюсер считает, что в последнее время та серьезно сдала свои позиции. По наблюдениям Рудковской, раньше прославленный тренер всегда выступала за правду, а сейчас якобы предпочитает не замечать произвол, который творится в этом виде спорта.

"Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову", – отметила знаменитость.

Яна подчеркнула, что осуждает такую позицию, однако не держит на знаменитую спортсменку зла. Рудковская пожелала Тарасовой всех благ и крепкого здоровья и понадеялась, что в будущем она будет отстаивать правду.

Стоит отметить, что в последнее время в прессе постоянно появляются новости о проблемах со здоровьем у Тарасовой. Впрочем, сама тренер заявляет, что чувствует себя нормально.