Спортсменка набрала астрономическое количество баллов

Камила Валиева победила на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 283,48 балла, установив рекорд в женском одиночном катании.

Валиева прыгнула несколько сложнейших прыжков, набрав в произвольной программе 193,10 балла. Фигуристка чисто откатала всю программу. Ее результат оказался выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме.

На втором месте оказалась Александра Трусова (248,65). Третья – Анна Щербакова (239,56).

Елизавета Туктамышева, радовавшая фанатов весь сезон, заняла лишь седьмое место (224,40).