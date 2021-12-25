Стала известна чемпионка России по фигурному катанию

Стала известна чемпионка России по фигурному катанию
Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка набрала астрономическое количество баллов

Камила Валиева победила на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 283,48 балла, установив рекорд в женском одиночном катании. 

Валиева прыгнула несколько сложнейших прыжков, набрав в произвольной программе 193,10 балла. Фигуристка чисто откатала всю программу. Ее результат оказался выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме.

На втором месте оказалась Александра Трусова (248,65). Третья – Анна Щербакова (239,56). 

Елизавета Туктамышева, радовавшая фанатов весь сезон, заняла лишь седьмое место (224,40).

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей