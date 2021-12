Американского обозревателя Дэвида Кейна возмутили итоги соревнований по фигурному катанию в России. В своем Twitter он заявил, что разница между оценками произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой является "совершенно абсурдной".

Напомним, Щербакова набрала 158,1 балла, несмотря на падение во время исполнения четверного флипа, а Туктамышевой после показа двух тройных акселей на произвольной программе поставили 153,12 балла.

Кейн полагает, что при таком выступлении Анна никак не могла обойти Елизавету на пять очков. По его мнению, Щербакова каким-то образом смогла гарантировать свою медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка – фигуристка уехала с соревнований с бронзой.

Позже он процитировал на своей странице в соцсетях Наталью Бестемьянову, которая считает, что Щербакова на чемпионате оказалась слабее Туктамышевой – в действительности выиграть произвольную программу должна была она.

Trusova and Valieva's faces while Shcherbakova was being asked how she beat Tuktamysheva without landing an Ultra C element. #ЧР2022



Whoever painted Liza should make this their next canvas. pic.twitter.com/b2tJM6b75l