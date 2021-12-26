В США взбесились из-за оценок Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию

В США взбесились из-за оценок Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист назвал результаты выступлений "абсурдными"

Американского обозревателя Дэвида Кейна возмутили итоги соревнований по фигурному катанию в России. В своем Twitter он заявил, что разница между оценками произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой является "совершенно абсурдной". 

Напомним, Щербакова набрала 158,1 балла, несмотря на падение во время исполнения четверного флипа, а Туктамышевой после показа двух тройных акселей на произвольной программе поставили 153,12 балла. 

Кейн полагает, что при таком выступлении Анна никак не могла обойти Елизавету на пять очков. По его мнению, Щербакова каким-то образом смогла гарантировать свою медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка – фигуристка уехала с соревнований с бронзой. 

Позже он процитировал на своей странице в соцсетях Наталью Бестемьянову, которая считает, что Щербакова на чемпионате оказалась слабее Туктамышевой – в действительности выиграть произвольную программу должна была она. 

"Лица Трусовой и Валиевой, пока у Щербаковой спрашивали, как она обыграла Туктамышеву, не выполнив элемент ультра-си", – написал журналист.

Напомним, победу на чемпионате России по фигурному катанию одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. На втором месте оказалась Александра Трусова с 248,65 баллами.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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