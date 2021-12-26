Фигуристка рухнула на церемонии награждения чемпионата России - видео

Фигуристка рухнула на церемонии награждения чемпионата России - видео
Александра Бойкова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка с юмором отреагировала на произошедшее

Фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, оказалась в неловкой ситуации. В ходе церемонии награждения призеров чемпионата России по фигурному катанию 19-летняя чемпионка потеряла равновесие и упала на глазах у многочисленных зрителей.

Бойкова и Козловский стали серебряными призерами чемпионата России. За свои выступления молодые люди получили 239,87 балла.

После награждения победителей – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, на арену вышли Александра и Дмитрий. Фигуристы исполнили несколько комбинаций и поблагодарили публику за поддержку. В какой-то момент Бойкова не удержалась на своих двоих и рухнула на лед.

Козловский развел руками, смотря на казус партнерши. Сама же спортсменка, поднявшись на ноги, начала смеяться. Некоторое время девушка не могла успокоиться. Она сказала несколько слов Дмитрию, который, к слову, тоже с юмором отреагировал на случившееся.

В копилке у Бойковой и Козловского несколько медалей. Так, в 2017 году они завоевали серебро на юниорском чемпионате мира. В 2019 году молодые люди стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. В прошлом году Александра и Дмитрий получили звания чемпионов Европы и России. В 2021 году они заняли третье место на чемпионате мира. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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