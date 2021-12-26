Украинский олимпийский чемпион выслал свои награды в Россию

Украинский олимпийский чемпион выслал свои награды в Россию
Фото: www.pixabay.com
Многих удивил такой поступок именитого боксера

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях, знаменитый украинский боец Василий Ломаченко собрал свои золотые награды и отправил их в Российскую Федерацию.

Какой резонанс такое решение получит в среде украинских верховодцев, пока неизвестно. Впрочем, повод у данного шага достаточно безобидный с политической точки зрения. Олимпийский чемпион решил сделать из своих золотых медалей нательный крест для любимого отца. Такой ценный презент Ломаченко хочет преподнести родителю на 57-летие.

Обладатель пояса интерконтинентального чемпиона здраво рассудил, что известные на весь мир костромские умельцы лучше всего справятся с этой деликатной задачей. Именно поэтому он выбрал их в качестве исполнителей эксклюзивного заказа.

Знаменитый боксер одержал несколько побед на Олимпийских играх. Он стал призером международных состязаний, которые проводились в Китайской Народной Республике и Великобритании.

Теперь благодаря такому оригинальному решению у любимого отца боксера появится защитный крест, пропитанный мощью и энергией знаменитого на весь мир сына. Такой поступок прославленного спортсмена, бесспорно, заслуживает уважения.

Стоит отметить, что украинские власти относятся к Василию Ломаченко весьма негативно. Боец отказался признавать Российскую Федерацию врагом Незалежной, за что тут же попал в опалу. Боксер даже внесен в базу скандально известного сайта "Миротворец". Там его, помимо прочего, обвиняют в отказе признать независимость украинского православия от российского.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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