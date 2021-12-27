Туктамышева устроила шоу с раздеванием на чемпионате России

Туктамышева устроила шоу с раздеванием на чемпионате России
Елизавета Туктамышева. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com
Смелая фигуристка удивила публику

Знаменитая российская танцовщица на льду Елизавета Туктамышева продемонстрировала показательное выступление на чемпионате Российской Федерации, который проходил в Северной столице. Номер знаменитой спортсменки оказался весьма оригинальным и пикантным – элементы стриптиза удивили многих зрителей состязания.

В качестве музыкального сопровождения для своего выступления Туктамышева выбрала популярную песню Toxic американской поп-исполнительницы Бритни Спирс. Сначала прославленная спортсменка в образе соблазнительной бортпроводницы раздала аппетитные пирожки с капустой комментаторам состязания.

После этого девушка продолжила обворожительный танец на льду. В какой-то момент она начала скидывать с себя лишние вещи. Стилизованная под пиджак стюардессы верхняя одежда быстро отправилась на лед. Туктамышева осталась в коротком топике и блестящей мини-юбке. Смелое выступление вызвало бурную реакцию у зрителей.

Впрочем, к сожалению, на этом состязании именитой фигуристке не удалось занять призовое место. Таким образом, Туктамышева пролетает со сборной России – попасть в состав главной команды страны знаменитости не удалось.

К слову, недавно оценки на чемпионате Российской Федерации по фигурному катанию взбесили эксперта из Соединенных Штатов Америки. Зарубежный обозреватель Дэвид Кейн раскритиковал разрыв в баллах, которые получили фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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