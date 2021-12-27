Обозреватель считает, что победу можно присудить доктору

Американский ведущий Дэвид Лис выразил несогласие с оценками судей, выставленных фигуристкам Этери Тутберидзе в произвольных номерах на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. Журналист считает, что причина победы кроется не в физических параметрах спортсменок и их навыках, а в современной фармакологии.

Лис уверен, что Александра Трусова и Анна Щербакова на короткой программе смотрелись явно неубедительно и слабо. Однако, отдает он должное тренеру, Тутберидзе явно хорошо разбирается в постановках произвольных программ. Тем не менее, Дэвид считает, что те "что-то принимали".

"В 2020 году мы увидели их нововведения между короткой и произвольной программами. Сейчас произошло то же самое. Понятия не имею, какие усилия прилагал доктор, но он находися там весь уик-энд. У Трусовой в произвольной части оказалось больше энергии, чем в короткой. Щербакова в том году была сильной в произвольной, а в короткой чуть ли не умирала. Весьма нестандартно. В один день ты чувствуешь себя так неважно, а в другой – ты просто ошеломляешь", – считает журналист.

Дэвид заявил в эфире подкаста, что победу позволили одержать лекарства.

"Препараты, которые они использовали – они просто невероятны. Они оказали помощь. И Анне они тоже помогли", – высказался Лис.

Ранее американский журналист назвал в социальных сетях оценки, выставленные Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию, абсурдными. Обозревателя крайне возмутила разница в подсчетах баллов, которые были выставлены Анне и Елизавете Туктамышевой.