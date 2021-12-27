Российскую фигуристку Радионову завалили комплиментами из-за фото в бикини

Российскую фигуристку Радионову завалили комплиментами из-за фото в бикини
Елена Радионова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка показала подтянутое тело

Чемпионка России Елена Радионова на личной странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографией в бикини. Бывшая фигуристка снялась на шикарной яхте.

На данный момент Радионова находится в Дубае. Время от времени Елена публикует яркие снимки с отдыха.

На фото, появившемся в аккаунте 26 декабря, спортсменка позирует в бикини голубого цвета на фоне небоскребов. Девушка откинула голову и грациозно выставила одну ногу вперед. Нельзя не обратить внимание на подтянутую фигуру красавицы.

Также Радионова показала подписчикам видео, на котором она катается на гидроцикле. Смелая экс-фигуристка крепко держалась за мужчину, который управлял водным транспортным средством.

"Водная прогулка", – написала Елена, сопроводив текст смайлом в виде синего сердца.

Пользователи Сети пришли в восторг от публикации.

"Мечта", "Прекрасного отдыха", "Ты сногсшибательна", "Красотка", "Какая восхитительная", "Огонь!!!!!!", "Ты как богиня", "Надеюсь, ты прекрасно проводишь время", – прокомментировали восхищенные поклонники.

Пост набрал более пяти тысяч лайков.

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и чемпионкой России. Кроме того, Елена стала первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок.

В сентябре 2020 года стало известно о том, что спортсменка ушла из фигурного катания. Как призналась сама девушка, завершить карьеру она решила из-за сильной усталости. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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