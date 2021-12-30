Понравилось не всем: Бойкова рассказала о самом необычном отзыве о ее откровенном наряде

Понравилось не всем: Бойкова рассказала о самом необычном отзыве о ее откровенном наряде
Александра Бойкова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Спортсменка заявила, что идея выступить в вызывающей одежде родилась спонтанно

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приковывают к себе взгляды поклонников – яркий дуэт продолжает поражать публику своим мастерством. Поклонников, однако, интересуют и моменты технического характера. Александра рассказала, как ей пришло в голову во время жеребьевки на чемпионате России выступить с партнером в латексном костюме.

Внешний вид спортсменки на льду мало кого оставил равнодушным. Кажется, Саше удалось добиться желаемого: она хотела привлечь к себе внимание – и у нее это получилось. Звезда смогла выделиться во многом за счет откровенного наряда. Бойкова дала интервью, в котором поведала о самом необычном отзыве о своем костюме. 

Костюм Саша шила не собственными руками: нашла украинскую фирму с единственным в России магазином. А за неделю до соревнований попросила составить Дмитрию компанию и наведаться туда. Примерила пару нарядов, а сексуальный комбинезон взяла "ради прикола" – как оказалось, он весьма пригодился. Решила просто померить без определенных целей. Вышла из раздевалки и показала Дмитрию, как костюм скрипит. В тот момент ей пришла в голову идея: выступить в этом одеянии на жеребьевке чемпионата России по фигурному катанию.

Тренер Тамара Москвина вовсе не была против: с ней подопечные такие детали не согласовывают. А в зале жеребьевки окинула Сашу внимательным взором, но ни сказала ни слова.

Один из поклонников заявил, что выглядела Саша на льду так, словно ее покрыли голубиным пометом. Однако обижаться она и не думает.

" У каждого свое восприятие. Я не рассчитывала на однобокие, односторонние комментарии. То, что этот костюм вызвал у людей реакцию – самое важное", – считает Бойкова.

Напомним, Бойкова и Козловский заняли второе место в чемпионате России по фигурному катанию.

Источник: Спорт24 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей