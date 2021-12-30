Спортсменка заявила, что идея выступить в вызывающей одежде родилась спонтанно

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приковывают к себе взгляды поклонников – яркий дуэт продолжает поражать публику своим мастерством. Поклонников, однако, интересуют и моменты технического характера. Александра рассказала, как ей пришло в голову во время жеребьевки на чемпионате России выступить с партнером в латексном костюме.

Внешний вид спортсменки на льду мало кого оставил равнодушным. Кажется, Саше удалось добиться желаемого: она хотела привлечь к себе внимание – и у нее это получилось. Звезда смогла выделиться во многом за счет откровенного наряда. Бойкова дала интервью, в котором поведала о самом необычном отзыве о своем костюме.

Костюм Саша шила не собственными руками: нашла украинскую фирму с единственным в России магазином. А за неделю до соревнований попросила составить Дмитрию компанию и наведаться туда. Примерила пару нарядов, а сексуальный комбинезон взяла "ради прикола" – как оказалось, он весьма пригодился. Решила просто померить без определенных целей. Вышла из раздевалки и показала Дмитрию, как костюм скрипит. В тот момент ей пришла в голову идея: выступить в этом одеянии на жеребьевке чемпионата России по фигурному катанию.

Тренер Тамара Москвина вовсе не была против: с ней подопечные такие детали не согласовывают. А в зале жеребьевки окинула Сашу внимательным взором, но ни сказала ни слова.

Один из поклонников заявил, что выглядела Саша на льду так, словно ее покрыли голубиным пометом. Однако обижаться она и не думает.

" У каждого свое восприятие. Я не рассчитывала на однобокие, односторонние комментарии. То, что этот костюм вызвал у людей реакцию – самое важное", – считает Бойкова.

Напомним, Бойкова и Козловский заняли второе место в чемпионате России по фигурному катанию.