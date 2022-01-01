Нетрезвых и веселых спортсменов не пустили в самолет, утверждает источник

Российских и шведских хоккеистов из состава национальных команд молодежных сборных стран сняли с авиарейса Калгари – Франкфурт из-за нетрезвого состояния и неподобающего поведения. Об этом стало известно сегодня, 1 января.

Источник утверждает, что спортсмены игнорировали противоэпидемиологические правила и появились на регистрации без средств индивидуальной защиты. Однако на этом не все:молодые люди находились в нетрезвом состоянии и курили, утверждает финская журналистка Мари Леман, летевшая тем же рейсом.

Хотя на опубликованных кадрах повеселевшие спортсмены едут, хоть и в праздничном настроении, но в масках. Как пишет телеграм-канал SHOT, ребят снял с рейса персонал канадского аэропорта, из которого они должны были вылететь в Германию. Персонал не слишком проникся традициями празднования Нового года.

Официальные комментарии по поводу инцидента в настоящее время отсутствуют. Позднее в СМИ сообщили, что основные претензии были к чешской стороне.

Известно, что в Канаде должен был завершиться молодежный чемпионат мира по хоккею – матч назначили в ночь на 6 января. Однако мероприятие вынужденно отменили из-за нескольких выявленных случаев расространения штамма "омикрон" и заражения коронавирусной инфекцией. На днях представители Международной федерации хоккея сообщили, что организация рассматривает возможность переноса чемпионата на летний сезон.



Ранее бывший нападающий сборной Канады по хоккею, ветеран спорта Фил Эспозито заявил, что до встречи в суперсерии 1972 года никогда раньше не видел советских хоккеистов, и поплатился за свое небрежное отношение к игре – решил расслабиться и выпить перед выходом на лед.