Терентьеву помешали выйти в финал "Тур де Ски" лыжи соперника

Терентьеву помешали выйти в финал "Тур де Ски" лыжи соперника
Alexander Shemetov/www.globallookpress.com
Топ-спринтер лишился лидирующей позиции из-за случайности

Российский лыжник Сергей Терентьев упал во время классического спринта, который проходит 1 января в немецком Оберстдорфе. На полуфинальном забеге спортсмен сначала шел среди лидеров, затем во время спуска его перегнал Йоханнес Клебо из Норвегии.

Сергей решил перестроиться и идти по дистанции следом, однако упустил шанс на победу из-за роковой случайности: зацепился за лыжи соперника и упал на снег. Терентьев потерял драгоценное время, и понял, что норвежца уже не догнать – слишком далеко ушел. К финишу он уже шел неспешным шагом.

Как отмечает "Газета.ru", в предыдущей гонке у звезды молодежного чемпионата Воукатти произошел не менее неприятный случай, который, однако, не сыграл значимой роли. У него из рук выбили палку. В скором времени ему дали другую, однако спортивный инвентарь оказался ощутимо короче привычного. Но российский спортсмен смог в своем забеге вырвать победу.

1 января в немецком Оберстдорфе завершился полуфинал многодневного турнира "Тур де Ски", в рамках которого спортсмены борятся за первое место в спринтерском забеге. По итогам полуфинала у мужчин среди россиян прорваться никто так и не смог – ни Большунов, ни Терентьев с Ретивых. У женской сборной среди женщин на финал отправятся две россиянки – Татьяна Сорина с Натальей Непрягаевой. 

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что отказ норвежских спортсменов от участия в соревнованиях в Руке из-за температуры в двадцать градусов мороза ее удивил – такой вопрос среди россиян даже не стоял.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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