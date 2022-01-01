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Трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких ушел из жизни в 52-летнем возрасте. Об этом стало известно сегодня, 1 января.
Как указывает источник, спортстмен и тренер ушел из жизни днем ранее, 31 декабря. О причинах смерти Хамутцких не сообщается.
В сообщении пресс-службы волейбольного клуба "Белогорье" указывается, что смерть Вадима Хамутцких стала невосполнимой утратой для всего мирового волейбола.
Позднее в пресс-службе клуба сообщили, что церемония прощания с Хамутцких состоится 4 января.
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