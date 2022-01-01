"Позор": Губерниев отреагировал на скандал с российской молодежкой по хоккею

"Позор": Губерниев отреагировал на скандал с российской молодежкой по хоккею
Дмитрий ГУберниев. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Ведущий считает, что спортсмены по-свински относятся к своей стране

Российский телеведущий, комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал, произошедший в Канаде с российской молодежкой по хоккею – спортсменов изначально обвинили в неподобающем поведении и отказе надевать маски в самолете.

Комментатор заявил, что при подтверждении информации испытает лишь стыд за своих соотечественников – такое поведение никого не красит. А желающие могут приобрести себе частный самолет и курить там, сколько влезет. 

"Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране", – негодует Губерниев.

Дмитрий считает, что подобные манеры – медвежья услуга всем россиянам, а сами провинившиеся спортсмены не знают ничего о культуре.

В разговоре с корреспондентом "Спорт-Экспресс" комментатор заявил, что не в курсе, каких штрафных мер заслуживают озорные гуляки, однако совершенно точно уверен: вывод нужно сделать, так как такое поведение – удар по репутации страны и разочарование для болельщиков.

"Это позор", – считает Губерниев.

Ранее в СМИ появились сообщения о нетрезвых хоккеистах российкой и чешской молодежных сборных – в аэропорту Канады их сняли с рейса за отказ от использования медицинских масок и нетрезвое поведение, а также курение в общественном месте. Позднее представители канадской авиакомпании Air Canada сообщили журналистам, что претензии, в основном, имелись к чешской стороне. Россиян сняли с борта за то, что тренер команды Сергей Зубов курил в "рукаве" пассажирского лайнера, а его подопечные были без масок. Чешские спортсмены же вошли в самолет с пивом.

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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