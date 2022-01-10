Юлия Мусихина: «Танцы — это единственное, что нас спасает!»

22 января в Москве в Кремлевском Дворце пройдет юбилейный 25-ый Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

"Было приятно просто иметь время"



Я думаю, никто из моего поколения и даже из поколения родителей и бабушек, дедушек не проходил через пандемию. И для нас это было что-то очень неожиданное, новое, пугающее.

Перед началом пандемии мы успели станцевать всего один турнир в статусе профессионалов, любительскую карьеру мы завершили в 2019 году. В январе 2020 года мы поехали в Америку работать – преподавать, делать шоу. Из Америки мы должны были лететь в Гонконг. Это был февраль. Начала уже периодически мелькать информация, что появился какой-то вирус. Я не особо придавала этому значение, потому что какие-то вирусы вечно появлялись. И SARS был, им тоже пугали, но в итоге оказалось все это вовсе не так страшно, как говорили, и далеко не пошло. Гриппы разные были непонятные. Но как-то мы на это не обращали внимание, потому что нас лично это не касалось. Ну читаешь новости и читаешь. А тут мы должны были вылетать в Гонконг, и вдруг отменяют все рейсы туда. И тогда я подумала: вот это уже интересно. Ну, значит, мы вернемся домой в Лондон. Там у нас тоже был подписан контракт, должны были работать в апреле. И мы решили, раз не получилось с Гонконгом, ничего страшного, начнем уже готовиться к Блэкпулу, который должен быть в мае. Мы тренируемся, все хорошо. И вдруг закрывают всю Италию, потом весь Лондон, потом ты не можешь в магазинах найти, прошу прощения, туалетную бумагу (смеется). Потом ты уже и вовсе не можешь выйти в магазин. Потом маски и так далее. Как-то это все уже стало очень реалистично и пугающе.

Единственное, на что мы могли отвлечься, переключиться и сосредоточиться, это тренировки. У нас были определенные задачи, мы посмотрели видео с UK, подумали как мы хотим выглядеть в профессионалах, в каком направлении развиваться, что мы можем улучшить в танце, в нашем образе, в паре. Поэтому время летело очень быстро. Ты просыпаешься с утра, потом делаешь какие-то упражнения, потом завтракаешь, идешь на тренировку, потом еще что-то делаешь. За последние 5-7-8 лет до пандемии мы просто были очень-очень заняты. То есть у нас никогда не было времени просто спокойно тренироваться, не думая о том, что надо готовиться к какому-то следующему турниру, следующему турниру, следующему турниру, который, например, через неделю. Поэтому в пандемию было как-то приятно просто иметь время. И мы просто тренировались. Я знаю, что для многих танцоров было нелегко найти место, где заниматься, потому что многие студии закрылись. Нам безумно повезло, потому что в том месте, где мы живем в Лондоне, рядом есть зал. Он абсолютно похож на танцевальный, но его не сдают для танцоров. Он просто для местных жителей. Там организовывают какие-то вечеринки, мероприятия, но в пандемию этого ничего не было. Повезло, что мы были единственной парой в округе, никого больше не было, и мы брали ключи, заходили и, по сути, жили в студии. Так прошло 6 месяцев.

Но, естественно, мы подумали, что раз Блэкпула в мае не будет, май уже прошел, нам нужно как-то продолжать работать. У нас на тот момент еще была квартира в Гонконге. Мы подумали, что стоит съездить в Гонконг, поработать, увидеться со своими учениками. Ну, пандемия как раз закончится, и мы поедем на Блэкпул в августе, так мы тогда думали (смеется). Мы приехали в Гонконг, просидели 14 дней на карантине в нашем очень маленьком апартаменте. Чувствовали себя, как будто мы в тюрьме, или на домашнем аресте. Очень-очень неприятные ощущения. В Гонконге все весьма строго с режимом. В аэропорту сразу делают тест, сажают, чтобы ты ждал результатов. Если отрицательный, то сразу отправляют домой с браслетом, который ты не можешь снять. Это такой checking device. То есть про тебя всегда знают, где ты находишься, ты под наблюдением 24 часа. Мы совсем не могли выходить из дома, даже элементарно молока купить. Только онлайн все заказывали. Нам все приносили, оставляли под дверью. И так 14 дней. Абсолютно неприятный опыт. Тем более для людей, которые привыкли непрерывно двигаться, перемещаться, летать, танцевать. Места мало, но ты пытаешься что-то делать дома: какие-то упражнения, йога, медитация, пилатес. Что только не делали. Всё делали! Какие-то книги интересные читали, что-то вели онлайн. Да, развивались, но все равно эта несвобода на нас сильно давила. А потом мы вышли из карантина и 6 месяцев пробыли в Гонконге. Та же самая история повторилась, что и с Лондоном. Мы думали, вот сейчас поедем, и все закончится. Никуда мы не ездили. К счастью, в Гонконге ситуация была достаточно неплохая, держали все под хорошим жестким контролем. И было всего лишь два локдауна. Продолжали тренироваться, преподавать. И даже смогли станцевать три шоу. Вот это было потрясающе, что у нас была такая возможность. И вот этот маленький турнир, где были мы и еще одна пара. Но это уже было хоть что-то. И в ноябре началась новая волна. И как-то с этой волной они справлялись очень жестко. Все, кто были с положительным результатом теста, не важно, есть симптомы, нет симптомов, никаких домашних карантинов, все уезжали сразу в изолятор. Те, кто были с отрицательным тестом, но были в контакте с положительными, их находили, отправляли на остров на карантин, на четырнадцать дней, а там повторный тест мог быть уже положительным. Это был какой-то кошмар. К сожалению, эта волна захватила очень много танцоров, которые были в Гонконге, которым пришлось пройти через многие вот эти трудности – и сам по себе положительный тест и болезнь, и больница. Это и трата здоровья, и энергии, и времени. В общем, совсем-совсем неприятно. И вот во время этой второй волны нам удалось уехать. Мы проскочили. К счастью, у нас не было положительного теста, у нас было все хорошо, поэтому мы смогли покинуть Гонконг. Приехали в Америку и потом уже уехали в Европу, где пробыли тоже примерно 6 месяцев.

"Чтобы быть хорошим артистом, нужно развивать не только тело, но и мозг"

Первый год, скажу честно, пролетел на одном дыхании, потому что наконец-то появилось время, появилась свобода, стало легче. И потом начали готовиться к Блэкпулу. Самое тяжелое время было, наверное, 2021 год начало. Потому что ничего не двигалось с места, казалось, что конца и края этому не будет. Тяжело было, конечно. Но ничего, мы пережили. Нового много чего начитались. Потому что я верю в то, что для того, чтобы быть хорошим артистом, правильным артистом нужно развивать не только тело, но и мозг. Очень много мы смотрели, читали, вкладывали энергии в это. Это было нашим спасением, потому что ситуация была непростая и морально, и финансово, и по многим разным аспектам. Но, единственное, что нам давало силы двигаться вперед это сознание того, что мы сегодня проснемся, у нас сегодня тренировка, мы сегодня сделаем вот эти упражнения, мы сегодня сделаем то и то... И все, что касается танцев, это, по сути, единственное, что нас спасало, двигало вперед.

"В какой бы категории я не танцевала, я всегда хотела выиграть"

Я не хочу говорить о целях, которые я ставлю в профессионалах вообще и на турнире в Кремле в частности. Потому что это достаточно личное. И заявлять об этом во всеуслышание, мне кажется, немножко неправильно. Но любой танцор, который участвует в турнире, так или иначе хочет стать первым. Поэтому в какой бы категории я ни танцевала, я всегда хотела выиграть. Реально ли это сделать сразу, быстро и прямо сейчас? Я не знаю. Но этого хочется всегда. Поэтому цели дальнейшие именно в профессионалах такие. Ну а потом уже посмотрим. А от Кубка мира я просто жду ощущение того, что мы можем танцевать, что у нас наконец снова есть возможность показать наше искусство, поделиться этим со зрителями, слышать музыку, которую мы любим, услышать голос Станислава Попова. Поэтому да, ожидания больше в плане артистическом, чем в плане результатов как таковых.

"Наслаждайтесь моментом!"

Мои пожелания участникам турнира в Кремле – это наслаждаться моментом, потому что последние события нам показали, что мы должны быть благодарны за то, что у нас есть возможность заниматься искусством и делиться им со зрителями в таком потрясающем, легендарном зале, который вырастил не одно поколение танцоров. Наслаждайтесь моментом!

Мероприятия в Государственном Кремлевском Дворце проходят в формате COVID-FREE.

Организатор мероприятия – заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), президент Российского танцевального совета (РТС) Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – "Утро". В числе участников турнира финалисты Блэкпульского фестиваля 2021 Фердинандо Ианнаконе и Юлия Мусихина, пара из Великобритании.

