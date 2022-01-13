Фигуристки Щербакова и Трусова упали на чемпионате Европы

Обе спортсменки допустили ошибки во время выполнения элементов

Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию уже принес несколько разочарований российским болельщикам. Наши именитые танцовщицы на льду, надежда России, Анна Щербакова и Александра Трусова допустили серьезные ошибки во время выступлений.



Александра Трусова споткнулась на тройном акселе. Сначала спортсменка уверенно демонстрировала трибунам свои таланты во время короткой программы. Однако во время выполнения сложного элемента что-то пошло не так, и фигуристка упала. Досадное падение произошло в первой части выступления, после этого Александра виртуозно выполнила флип и каскад лутц – тулуп. Судьи дали нашей фигуристке 73,13 балла.

Россиянка Анна Щербакова также допустила серьезную ошибку. Знаменитая фигуристка не смогла выполнить каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Стоит отметить, что такой досадный промах стал первым для знаменитости в текущем сезоне. В итоге за свое выступление Щербакова получила только 69,05 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине и продлится до 16 января.

К слову, недавно оценки за выступление Анны Щербаковой на соревнованиях по фигурному катанию в России не на шутку разозлили американского комментатора. Дошло до того, что журналист назвал результаты выступлений "абсурдными".