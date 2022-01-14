Австралия повторно аннулировала визу теннисиста Джоковича

Спортсмен лишился шанса подтвердить звание победителя чемпионата Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии в ближайшее время. Такое решение принял местный министр по иммиграции Алекс Хоук. Он аннулировал визу спортсмена и утвердил запрет на посещение страны в течение трех лет.

Ранее у Джоковича возникли проблемы с въездом в Австралию, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате по теннису. Выяснилось, что он оформил визу, которую нельзя получить при медицинском отводе от вакцинации против CОVID-19. Однако спортсмен смог доказать в суде, что при оформлении документов была допущена случайная ошибка. К тому же, он уже переболел коронавирусом в 2020 году.

Впрочем, это не смягчило участь спортсмена. Министр Хоук решил, что непривитый иностранец представляет опасность для жителей страны, и постановил выпроводить именитого серба за пределы Австралии.

Первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Australian Open – первого турнира в серии Большого шлема. Соревнования пройдут в Австралии с 17 по 30 января 2022 года.

Источник: АВС
Николай ВИКТОРОВ
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