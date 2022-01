Российский форвард, участник Национальной хоккейной лиги в Соединенных Штатах Артемий Панарин забавно отреагировал на победу "Нью-Йорк Рейнджерс", в котором играет в настоящее время, над "Койотами" из Аризоны. После матча хоккеист дал интервью одному из местных журналистов, у которого попросил водки.

Впрочем, вся команда "Рейнджеров" была навеселе – многие желали отметить уверенную победу над южанами, одержанную с уверенным счетом (7:3).

Российский нападающий же решил немного подыграть журналистам, вспомнив стереотипные представления западных обывателей о русских. В ходе интервью Артемий поинтересовался, нет ли у тех чего-нибудь покрепче, чтобы отметить победу.

"Мы как раз завершали интервью с Панариным, и он, ухмыльнувшись, поинтересовался: "Есть у кого водка?". Ох уж этот парень", – написал в социальных сетях спортивный обозреватель Винс Меркольяно.

Сам матч состоялся на льду "Мэдисон Сквер Гарден" 23 января на встрече в рамках НХЛ. Хозяева обыграли южан с перевесом в четыре шайбы. Панарин провел лишь 18 минут игрового времени, однако успел показать свою эффективность: отличился сам и отдал результативный пас коллеге. Голкипер Игорь Шестеркин также был на высоте: из 29 бросков, посланных соперником, не успел защитить ворота лишь от трех. В Столичном дивизионе "Рейнджеры" занимают лидерство, в Центральном проигравшая им "Аризона" замыкает первую тройку.

As we were finishing up talking to Panarin tonight, he looked up with a big grin and asked (in English):



"Does anybody have vodka?"



This guy 🤣