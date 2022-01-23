"Есть у кого водка?": Панарин ошарашил американского журналиста после победы в матче НХЛ

"Есть у кого водка?": Панарин ошарашил американского журналиста после победы в матче НХЛ
Артемий Панарин. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Россиянин решил подыграть репортерам, вспомнив стереотипы

Российский форвард, участник Национальной хоккейной лиги в Соединенных Штатах Артемий Панарин забавно отреагировал на победу "Нью-Йорк Рейнджерс", в котором играет в настоящее время, над "Койотами" из Аризоны. После матча хоккеист дал интервью одному из местных журналистов, у которого попросил водки.

Впрочем, вся команда "Рейнджеров" была навеселе – многие желали отметить уверенную победу над южанами, одержанную с уверенным счетом (7:3).

Российский нападающий же решил немного подыграть журналистам, вспомнив стереотипные представления западных обывателей о русских. В ходе интервью Артемий поинтересовался, нет ли у тех чего-нибудь покрепче, чтобы отметить победу.

"Мы как раз завершали интервью с Панариным, и он, ухмыльнувшись, поинтересовался: "Есть у кого водка?". Ох уж этот парень", – написал в социальных сетях спортивный обозреватель Винс Меркольяно.

Сам матч состоялся на льду "Мэдисон Сквер Гарден" 23 января на встрече в рамках НХЛ. Хозяева обыграли южан с перевесом в четыре шайбы. Панарин провел лишь 18 минут игрового времени, однако успел показать свою эффективность: отличился сам и отдал результативный пас коллеге. Голкипер Игорь Шестеркин также был на высоте: из 29 бросков, посланных соперником, не успел защитить ворота лишь от трех. В Столичном дивизионе "Рейнджеры" занимают лидерство, в Центральном проигравшая им "Аризона" замыкает первую тройку.

А не так давно Панарин отметился в скандале, произошедшем во время матча с "Бостон Брюинс". Канадский хоккеист бросил что-то нелестное о России, на что Артемий отреагировал, швырнув в обидчика перчатку. Хотя канадский форвард затем оправдывался, уверяя, что ничего плохого о родной стране соперника не говорил.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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