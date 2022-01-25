25-й Кубок мира – страстный, легендарный и значимый!

Фото: Пресс-служба / Аркадий Чигинов Фото: Пресс-служба / Аркадий Чигинов Фото: Пресс-служба / Аркадий Чигинов
Фото: Пресс-служба / Аркадий Чигинов Фото: Пресс-служба / Егор Печников Фото: Пресс-служба / Егор Печников
22 января в заснеженной и морозной Москве состоялся долгожданный 25-й Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Организовал и провел праздник президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – УТРО.

В силу объективных причин, связанных с пандемией, далеко не все танцевальные пары, выразившие желание стать участниками престижного потрясающего танцевального форума, смогли преодолеть все преграды и добраться до Кремлевского Дворца. И всё же турнир прошел на высочайшем уровне и был усилен присутствием очень многих ведущих танцевальных дуэтов планеты. Приехали представители США, Великобритании, Словении, Хорватии, Украины и многих других стран. И конечно, огромное число российских дуэтов, которые украсили как финал Кубка мира, так и все другие турниры, прошедшие в этот день на главном паркете страны.

Организаторы включили в программу вечера помимо соревнования профессионалов в латине еще четыре турнира. Так на паркет в этот вечер выходили танцоры в категории любителей, чтобы разыграть Кубок Кремля в латиноамериканской программе. American Smooth на паркете был представлен двумя категориями – профессионалами и юниорами. Стоит отметить, что юниоры впервые соревновались в Кремле, и такой бесценный опыт для юных танцоров, безусловно, крайне важен для развития этого относительно нового направления в России. Вышли в этот вечер на паркет и пары Pro-Am чтобы определить победителей в стандарте.

Все собравшиеся в этот вечер в Кремле отмечали небывалое воодушевление и ощущение праздника, царившие в зале.

"Сегодня по ощущениям людей в Кремлевском дворце намного больше, какая-то колоссальная наполненность зала. Чувствуется, что по сравнению с июлем, когда мы в прошлый раз здесь танцевали, людей гораздо больше. И это бесценно в наше время. Атмосфера как будто сильно наэлектризована. Энергии от публики мы получаем даже больше чем обычно. Мы очень любим танцевать на этом паркете, всегда получаем удовольствие и сегодня не исключение.

Туров много, и сил действительно на такой турнир нужно не мало, но здесь помогает музыка. Если ты пропускаешь ее через себя, она как бы входит в тело и помогает. Так что музыка – это очень важный фактор, а она в этом зале прекрасная, живой оркестр, знакомые мелодии. Это всегда очень вдохновляет", – рассказали об атмосфере турнира российские танцоры, полуфиналисты Кубка мира Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк.

Фото: Пресс-служба / Егор Печников

А лучшими среди профессиональных танцоров, выступавших в латиноамериканской программе, стали Троелс Багер и Ина Желязкова из США. Они танцевали в Кремле впервые и были совершенно очарованы атмосферой турнира:

"Конечно, Кремль – место очень красивое, легендарное, как и сама Москва. Нам очень приятно быть здесь танцевать. На этом турнире мы в первый раз, так что 25-ый Кубок Мира для нас также очень особенный. Мы только что успешно выступили на чемпионате в Великобритании, поэтому, приехав на Кремлевский турнир, полны энтузиазма, радости, уверенности в себе, нам действительно приятно здесь находиться. Конечно, такой марафон из двух серьезных турниров требует достаточно много сил, но мы профессионалы и привыкли к такому. Да, непросто, но нам это очень нравится!

Здесь заметно, что русские люди высоко ценят танцы и в целом искусство. У них очень богатая культура, и это видно, видно их улыбки, видно, как они погружены в атмосферу, и нам это очень нравится. Здесь присутствует особая атмосфера: от паркета, освещения до декораций – всё создает невероятное впечатление, поэтому чувствуем себя потрясающе!"

Вторую ступень пьедестала заняли Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, представлявшие на турнире британскую танцевальную школу. Бронзу в упорной борьбе завоевал недавно возникший дуэт наших соотечественников Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой. Далее места в финале распределились между танцорами из России – Павел Звычайный и Полина Телешова, парой из Великобритании – Фердинандо Иннаконе и Юлия Мусихина. А замкнули финальную турнирную таблицу наши соотечественники Владимир Литвинов и Ольга Николаева.

В этот же вечер на паркет вышли танцоры, соревновавшиеся в латиноамериканской программе в категории любителей. Победителями стали Джоел Гомес и Кристина Беспечнова из Испании. Уже ставший привычным для зрителей в Кремле турнир по American Smooth (Смус) среди профессионалов выиграли Олег Харламов и Татьяна Кудрявцева.

А вот настоящим сюрпризом как для участников, так и для зрителей стал Кубок Кремля по Смус среди юниоров. В этой категории турниры в Кремле раньше еще никогда не проводились, да и юниоры еще не соревновались ни в одной программе на кремлевском паркете. Юным танцорам выпала честь продемонстрировать свое мастерство на лучшем паркете России. И они не просто отлично справились с почетной задачей, но и доставили массу удовольствия собравшейся публике. Победителями стали Артем Гирдо и Валерия Комогорова. Но стоит отметить, что каждая юная пара, принявшая участие в турнире, показала очень высокий уровень мастерства и буквально очаровала судей и зрителей.

Еще одно направление танцевального спорта было представлено в Кремле в этот день. Пары Pro-Am соревновались в европейской программе. Кубок завоевали Андрей Мотыль и Екатерина Жукова.

По традиции зрителям в Кремле была представлена интереснейшая развлекательная программа. Завсегдатаи кремлевских турниров Виктор Да Силва и Ханна Картунен подарили публике свой новый номер. Это был невероятно чувственный, потрясающей красоты мини-спектакль. Голос юной Анжелики Эланж украсил танцевальные паузы вечера, когда зрители имели возможность выйти на паркет и попробовать свои силы в танцевальном искусстве.

Фото: Пресс-служба / Аркадий Чигинов

Уже по завершении награждения призеров турнира великолепной финальной точкой вечера стала зажигательная танцевальная импровизация в исполнении счастливой чемпионки 25-ого Кубка мира Ины Желязковой и маэстро Станислава Попова 

Отдел информации
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