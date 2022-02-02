Российские фигуристы сбежали от журналистов на Олимпиаде

Российские фигуристы сбежали от журналистов на Олимпиаде
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсмены готовы поговорить, но "как-нибудь потом"

Российские пары, заявленные на Олимпийские игры в Пекине, воздержались от общения с прессой. Так, Евгения Тарасова вместе с Владимиром Морозовым заявили, что могут дать комментарии лишь после выступлений на Олимпиаде.

Не были многословны и Саша Бойкова с Дмитрией Козловским – извинились и заявили, что могут поговорить как-нибудь потом. А когда им заявили, что американские коллеги охотно дают комментарии и приветствуют общение с прессой, ответили кратко: "А мы не хотим".

Непонятно, чем вызвано такое явление, однако тенденция в лагере фигуристов налицо: таким же образом на просьбу дать комментарий отреагировали Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Обе заявили, что подробно пообщаться могут, но позже ответят на вопросы. Хотя на интервью для японских журналистов из издания Asahi их хватило. 

Остается только гадать о причинах молчания у российских пар. Через два дня они уже выступят на турнире. Среди одиночек на льду от россиян выступят Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. От мужчин – Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

Российскую Федерацию представят более 200 атлетов в пятнадцати спортивных дисциплинах. Церемония открытия пекинской Олимпиады пройдет 4 февраля.

От участия в предстоящих зимних Играх воздержались американские и канадские хоккеисты – представители Национальной хоккейной лиги уже сообщили, что игроки пропустят Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года в Китае. В официальном сообщении на сайте НХЛ заявили, что приняли соответствующее решение из-за тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и массовым переносом матчей.

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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