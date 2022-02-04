Спортсмены заявили, что на русском им общаться куда комфортнее

Фигуристы из Незалежной, выступающие на соревнованиях в парах на Олимпиаде в Китае, рассказали, что никаких запретов на использование русского языка на Играх "сверху" не получали, а потому могут выражаться так, как им удобно.

Так, Артем Даренский, представляющий вместе с Софьей Голиченко Украину, рассказал, что спокойно может общаться с россиянами. Хотя спортсменов предупредили, что лучше вообще свести все контакты к минимуму с теми, кто представляет другие страны – но тут все продиктовано мерами по противодействию коронавирусной инфекции из-за бушующей пандемии.

"Это наш выбор. Чтобы люди нас больше понимали, говорим на русском. В любом случае, наша задача – показать свой результат", – заявил Артем.

Что касается языка, тут никаких ограничений для украинской команды не существует. Софья заверила, что каждый спортсмен разговаривает так, как ему удобнее.

Как отмечает источник, пара Александр Назаров/Евгения Морозова, выступившая в танцах от Незалежной, уже ответила на схожий вопрос, который последовал от журналистов украинского телевидения. С россиянами они говорили на русском языке, как и Максим Никитин – представляющий Украину в мужчинах-"одиночках" тоже пообщался с прессой на русском.

А вот фигурист Иван Шмуратко отказался отвечать на вопрос россиян касательно предполагаемого запрета на русский – перешел на английский язык.

На Олимпиаде уже отличился Дмитрий Губерниев, который приехал в Пекин освещать успехи россиян. Ведущий рассказал, что успел повздорить с украинским коллегой, с которым перешел на личности. А виной всему оказалась задетая перегородка.