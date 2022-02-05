Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Счет открыла выдающаяся лыжница

Накануне, 4 февраля, в Китайской Народный Республике стартовали зимние Олимпийский Игры. Наша страна уже успела отметиться и завоевала почетную медаль. Первой заветную награду в российскую копилку положила знаменитая лыжница Наталья Непряева.

Спортсменка заняла второе место в скиатлоне и порадовала российскую сборную первым серебром. В будущем спортсмены продолжат ожесточенную борьбу за призовые места и рассчитывают доверху заполнить российскую копилку наградами. 

К слову, недавно в прессе активно обсуждали лидера России Владимира Путина, который якобы заснул во время прохода сборной Украины на открытии важного спортивного мероприятия.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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