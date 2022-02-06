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Депутат Государственной думы, чемпионка мира по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на недавний скандал, произошедший после триумфального выступления россиянки Камилы Валиевой, которая заняла лидирующую строчку в короткой программе командного турнира на пекинской Олимпиаде.
Как отмечают в медиа, только украинская делегация оставалась сидеть на трибуне после выступления Валиевой – остальные делегации аплодировали стоя. По мнению Журовой, украинским спортсменам могли дать установку со стороны руководства – поэтому они и сидели, чтобы не навлечь на себя лишние неприятности.
Парламентарий уверена, что в действительности спортсменов из Незалежной такое отношение к россиянам не устраивают. Однако те вынуждены мириться с обстоятельствами, чтобы "не получить дома". А так команду поосуждают какое-то время, зато атлеты приедут домой и их будут чествовать как героев – отказались аплодировать россиянам.
Журову задевает сложившаяся ситуация между странами: всегда спортсмены дружили и думать не могли о подобном поведении демонстративного характера. Все обходилось без ссор и интриг.
Украинские спортсменах в микст-зонах давали интервью на русском языке, однако российские медиа раскрутили эту тему, оказав тем медвежью услугу – теперь, уверена Журова, они не станут отвечать на русском.
"Вот мы порадовались, похвалили их, а они наверняка наверняка за такое получили. Безумно неприятно, что спортсменов в это вовлекают", – выразила мнение Журова.
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