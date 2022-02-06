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Спортсмены Норвегии заявили, что намерены опротестовать победу Александра
Большунова в скиатлоне.
Российского лыжника обвиняют в том, что он якобы помешал другому спортсмену. Когда Большунов менял лыжи, он бросил палки. Одна из них упала неудачно, вбок, и оказалась в зоне замены Йоханнеса Клебо из сборной Норвегии.
Момент попал на видео, кадры уже растиражировали СМИ. Телеграм-канал "Вы слушали Маяк" при этом отметил, что в триатлоне за такие действия спортсменов автоматически дисквалифицируют.
Напомним, первое золото Россия взяла на Олимпиаде в воскресенье, 6 февраля. Триумфальную победу одержал Большунов в скиатлоне. Вторую ступень на пьедестале почета тоже занял российский спортсмен – серебро завоевал Денис Спицов.
Ранее в России высказались о реакции украинских спортсменов на выступление Валиевой.
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