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Лыжник из норвежской сборной, которая сегодня устроила
скандал после победы российского спортсмена Александра Большунова, рассказал о
причинах проигрыша.
Пол Голберг заявил, что норвежцы плохо выступили в скиатлоне из-за "коронавирусной драмы". Мол, информация о ковиде давит на спортсменов.
"Вероятно, произошла некая утечка энергии", – оправдался спортсмен.
Ранее норвежская сборная заявила, что хочет опротестовать победу Большунова, который взял первое золото на Олимпиаде – 2022. Спортсмена обвинили в том, что он бросил палки на смене лыж в бокс норвежского атлета. Йоханнес Клебо, "пострадавший" от действий российского лыжника, занял 40-е место.
Напомним, Олимпийские игры – 2022 завершатся 20 февраля.
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