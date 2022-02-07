Женская сборная РФ разгромно проиграла канадкам

Начавшийся со скандала хоккейный матч женских сборных России и Канады завершился со счетом 1:6, сообщает РИА "Новости". Встреча проходила в непростой обстановке из-за отсутствия результатов ПЦР-теста у российских спортсменок.

Напомним, начало игры задержалось на час, поскольку хоккеистки из Канады отказались выходить на лед в силу опасений заразиться коронавирусом. Тем не менее, сторонам удалось договориться о проведении состязания до официальных результатов тестирования на особых условиях – девушки приняли участие в матче в медицинских масках.

Отрицательные тесты пришли российским спортсменкам за десять минут до окончания игры – последние мгновения они соревновались без дополнительных средств защиты. Также маски сняли и судьи.

После этой встречи российская сборная занимает третье место в группе, сообщает МИР 24.