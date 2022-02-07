Стали известны результаты теста на коронавирус у российских хоккеисток

Стали известны результаты теста на коронавирус у российских хоккеисток
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У двоих обнаружилось наличие болезни

Две представительницы сборной России по женскому хоккею получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного тренера команды Евгения Бобарико.

Вирус нашли у Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко.

Напомним, скандальный матч по женскому хоккею между Россией и Канадой на Олимпиаде в Пекине завершился со счетом 1:6. Сперва канадские спортсменки отказались выходить на лед из-за отсутствия результатов ПЦР-теста у россиянок, однако спустя час сторонам удалось договориться – представительницы обеих команд решили играть в медицинских масках.

Во время третьего периода российские спортсменки получили результаты, после чего продолжили игру без средств защиты.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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