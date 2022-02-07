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Две представительницы сборной России по женскому хоккею получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного тренера команды Евгения Бобарико.
Вирус нашли у Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко.
Напомним, скандальный матч по женскому хоккею между Россией и Канадой на Олимпиаде в Пекине завершился со счетом 1:6. Сперва канадские спортсменки отказались выходить на лед из-за отсутствия результатов ПЦР-теста у россиянок, однако спустя час сторонам удалось договориться – представительницы обеих команд решили играть в медицинских масках.
Во время третьего периода российские спортсменки получили результаты, после чего продолжили игру без средств защиты.
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