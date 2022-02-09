Олимпиец даже закрыл профиль в cоцсетях из-за сумасшедших фанов соперника

Фаворит и кумир самых громких японских болельщиков, фигурист Юдзуру Ханю не смог пополнить копилку своей сборной медалью по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фанаты решили, что во всем виновен его российский соперник Андрей Мозалев – некоторые увидели, что тот разминался на льду рядом с Ханю, и по их мнению, постоянно мешал.

Болельщики даже заявили, что Мозалев намеренно оставил ту самую "дырку на льду" – чтобы в итоге посмеяться над падением Юдзуру. После этого в адрес Андрея посыпались угрозы. Спортсмен на какое-то время вынужденно закрыл свой профиль в Instagram. В других социальных сетях на Мозалева также посыпались комментарии, где говорится о "мерзком и вонючем заде" российского спортсмена.

Впрочем, некоторые заметили, что ханюфаны часто переходят границы адекватности и нередко видят причины провалов своего кумира в его конкурентах, пишет URA.ru

Thats crazy bc i swear thats where dirty nasty no good stinking ass Mozalev was skating during YUZURU'S RT…. https://t.co/RivYPMRoLD — JOHNDAY 🎂 (@milraez) February 8, 2022

"Бедный Юдзу... Он не заслуживает таких сумасшедших фанатов, которые выдвигают глупые обвинения, а теперь угрожают смертью Мозалеву, потому что он "проделал эту дыру во льду!"... Что с людьми не так? Вы низкие, низкие люди, которые не могут смириться с тем, что Ханю опустился ниже. Грязью полить проще, да?", "Самые токсичные фанаты. Неудивительно, что все фигурное катание вас терпеть не может", – пишут противники ханюфанов.

Thats crazy bc i swear thats where dirty nasty no good stinking ass Mozalev was skating during YUZURU'S RT…. https://t.co/RivYPMRoLD — JOHNDAY 🎂 (@milraez) February 8, 2022

По итогам короткой программы Юдзуру Ханю находится на восьмой строчке, а Мозалев – на 23-й. 10 февраля ожидается произвольная программа.