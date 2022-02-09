Новые обвинения в допинге в адрес России прокомментировали в Кремле

Новые обвинения в допинге в адрес России прокомментировали в Кремле
Фото: Enrico Calderoni / AFLO / www.globallookpress.com
Появились сообщения, что проблема не в допинге, а с употреблением наркотиков

Официальных сообщений о проблемах с допингом у российских фигуристов на Олимпиаде не было. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 февраля.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения из Пекина о том, что одного из российских спортсменов, выигравших "золото" в командных соревнованиях по фигурному катанию, заподозрили в приеме запрещенного препарата.

"Давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только какие-то источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК",

– приводит РИА "Новости Спорт" ответ Дмитрия Пескова.

Но пока Федерация РФ по фигурному катанию на коньках комментариев не дает, а в СМИ появилась информация, что речь не о допинге, а о следах наркотиков в анализах спортсмена. На это намекает и издание Inside The Games, которое первым распространило информацию о причинах переноса церемонии награждения фигуристов. В своем "Твиттере" оно пишет о "drugs test".

Если это так, то на медали фигуристов это не должно повлиять, поскольку речь идет о пробе, которую спортсмены сдавали до Олимпиады.

Ранее японские болельщики накинулись на фигуриста из России, обвинив его в проигрыше своего любимца.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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