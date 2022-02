Официальных сообщений о проблемах с допингом у российских фигуристов на Олимпиаде не было. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 9 февраля.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения из Пекина о том, что одного из российских спортсменов, выигравших "золото" в командных соревнованиях по фигурному катанию, заподозрили в приеме запрещенного препарата.

"Давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только какие-то источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК",

– приводит РИА "Новости Спорт" ответ Дмитрия Пескова.

Но пока Федерация РФ по фигурному катанию на коньках комментариев не дает, а в СМИ появилась информация, что речь не о допинге, а о следах наркотиков в анализах спортсмена. На это намекает и издание Inside The Games, которое первым распространило информацию о причинах переноса церемонии награждения фигуристов. В своем "Твиттере" оно пишет о "drugs test".

BREAKING: A drugs test conducted on an Russian skater before #Beijing2022 is behind the delay in the medal ceremony for the #figureskating team event, insidethegames understandshttps://t.co/HmT1iWThly #WinterOlympics