Попасть в страну можно при наличии отрицательного теста на коронавирус

Стало известно о том, что с первого июня Грузия открывает сухопутные границы с Россией. Ранее в страну нельзя было попасть подобным способом из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Радостную новость для туристов сообщил глава оперштаба координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

По словам Гибрадзе, пересечь границу разрешается при наличии паспорта вакцинации и отрицательного ПЦР-теста. Также попасть в Грузию можно, показав на пункте контроля один лишь отрицательный ПЦР-тест, которому не больше трех суток, передает РИА "Новости".

Также Георгий посоветовал взять с собой в поездку страховой полис.

Грузия закрыла сухопутные границы в марте прошлого года из-за пандемии, напоминает URA.RU.