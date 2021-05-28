Где дешевле отдохнуть в России летом: назван топ-5 лучших мест

Фото: Роман Денисов/ Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: FC Baltika/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com Фото: Sergey Smirnov Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Дорога и недельное проживание на двоих обойдутся в сумму не больше 25,5 тысяч

Хотя лето уже на пороге, шанс отправиться в отпуск бюджетно в нашей, даже в июне, остался. Где дешевле отдохнуть в России летом, помогли узнать туроператоры.

По их данным, есть пять таких мест. Это Анапа, Калининград, Крым, Санкт-Петербург и Сочи.

Дорога и недельное проживание на двоих обойдутся в сумму не больше 25,5 тыс. рублей. Самые низкие цены – от 15 до 17,5 тыс. руб. – в "однозвездочных" гостевых домах, где не предусмотрено питание.

Фото: FC Baltika/ Instagram.com/ www.globallookpress.com

Еще и подешевле. В частности, трехкомнатную квартиру в Сочи или Калининграде можно арендовать за сумму заметно ниже. Но в столице Олимиады-2014 есть места и намного дороже

За пребывание в отеле "три звезды" с завтраком в Сочи придется выложить в среднем 25 тыс. рублей. В Калининграде такое удовольствие обойдется в 25,5 тысяч.

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com

Недорогие туры на семь дней можно найти и в Крыму. За 17,2 тыс. есть вероятность поселиться в гостиницу с "одной звездой". А "трехзвездочная" выльется в плату 22,6 тысячи. За сумму чуть больше – 25 тыс. – реально вдвоем пожить в трехкомнатной квартире с завтраками в Анапе. 

Немаленький выбор и в Петербурге. Туры в Северную столицу по цене 15 – 17 тыс. найти можно, хотя на июнь их уже очень мало. Во время пика белых ночей в центре города в маленьком отеле удастся разместиться не дешевле, чем за 40 тыс. рублей. С 6 июня и после сезона белых ночей в июле стоимость проживания снизится.

Фото: Sergey Smirnov Global Look Press/ www.globallookpress.com

В Туапсе и Геленджике мест дешевого отдыха не сыскать. В одном на июнь остались только гостиницы, в которых на неделю поселят минимум за 41 тыс. рублей. В Геленджике самое дешевое проживание обойдется в 29,4 тыс., отметили в компании "Интурист".

Однако есть места, где за пребывание в неплохой гостинице попросят меньше 1 тысячи. Цена отдыха в гостевом доме Махачкалы с домашними завтраками в июне составит 7 тыс. руб. в неделю за двоих.

Фото: Роман Денисов/ Russian Look/ www.globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неделя на двоих в мини-отеле с завтраками обойдется в 8,4 тысячи. В Новороссийске за неделю в "двухзвездочной" гостинице с завтраками двое заплатят 9,4 тыс., в Анапе и Сочи – 11,2 тыс. руб, сообщили "Известиям" в пресс-службе туроператора "Алеан".

Ранее "Утро.ру" писало, куда поехать отдохнуть недорого. Бюджетные курорты указали сами россияне.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость248962
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Grumbler
Сочи и дешево. Опять для идиотов статейка? Калининград, кстати тоже местечко не бюджетное. Короче, бред от людей, которые из офиса никогда не вылезали, как обычно.
ворчунам на зарплате, которые никогда не были в Сочи и Калининграде всегда виднее
Grumbler
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Сочи и дешево. Опять для идиотов статейка? Калининград, кстати тоже местечко не бюджетное. Короче, бред от людей, которые из офиса никогда не вылезали, как обычно.
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