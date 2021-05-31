Как обманывают россиян на "шведских столах": уловки и хитрости

Как обманывают россиян на "шведских столах": уловки и хитрости
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Раскрыты схемы организации питания так, чтобы отдыхающие брали как можно больше напитков

На курортах и в других местах россиян успешно водят за нос не только с сервисом. Одним из вариантов обмана являются и "шведские столы".

Питание организуется по определенным схемам. Существует немало хитростей, чтобы они брали как можно напитков, что не дешево и в стоимость обычно не входит.

Самая популярная уловка – посуда определенной емкости. Ставятся маленькие тарелки и большие чашки, стаканы. Благодаря этому нетронутой еды остается больше, и ее можно подать в другой раз – готовить свежую не придется.

Кроме того, в залах, где кормят отдыхающих могут отключить кондиционер. Гостей будет мучить жажда, и они возьмут намного больше напитков и мороженого, которые зачастую не учтены в оплате за проживание.

Ловко обращаются и с дорогими блюдами, например, мясом и рыбой. Их накладывают дольше, чем остальные. В большой очереди человек не захочет ждать и возьмет первое, что под рукой, пишет "Лента.ру", ссылаясь на данные сайта путешествий, туризма и активного отдыха Travel Ask.

Не так давно одного из россиян ужаснул сервис в Сочи. Кроме прочего, его неприятно удивили рестораны знаменитого курорта. При ужасном качестве блюд цены у них были заоблачные.

Полина ДОРОЖКИНА

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