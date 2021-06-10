Список авиасообщения расширили: куда можно улететь

Список авиасообщения расширили: куда можно улететь
Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/www.globallookpress.com
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Рейсы появились сразу в четыре европейских страны

Уже сегодня Россия открывает авиасообщение сразу с восемью странами. Снова можно улететь в четыре европейских государства  – Австрию, Венгрию, Люксембург и Хорватию, а также чартерами в Албанию, а еще в Ливан, Марокко и Маврикий.

Дважды в неделю есть шанс отправиться на лайнере в Вену, Будапешт, Загреб, Рабат и Порт-Луи. Раз в семь дней будут подниматься в небо самолеты, следующие в Люксембург, Тирану и Бейрут.

Расширится список и городов Германии, куда до сих пор действовали рейсы только в Берлин и Франкфурт. Теперь позволено улететь еще и в Мюнхен.

Интенсивнее будет авиасообщение Москвы с Минском. Десять раз в неделю россияне смогут оправиться в столицу Белоруссии по воздуху. Вырастет число рейсов и в Афины, Белград, Каир, Доху, Баку, Ереван, Ташкент и Душанбе. Кроме московских, возобновят международные полеты три отечественных аэропорта – в Нижнекамске, Владикавказе и Томске

Станет больше и количество поездов в страну Александра Лукашенко. К "Ласточкам" по маршруту "Москва – Минск" добавят вагоны. Текже вернутся на рельсы пассажирские составы в Гомель и Полоцк.

Такое стало возможно после решения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России. Оно было принято в первый день текущего месяца. 

Однако при этом некоторые  ограничения сохраняются. Согласно требованиям, по каждому маршруту разрешено не больше четырех полетов еженедельно из Москвы и столиц других стран. Два рейса должен выполнять российский авиаперевозчик и столько же зарубежный, отмечает "МИР24".

Ранее сообщалось, чтоРоссия нанесла серьезный удар по Турции из-за отмены рейсов.Представители туристической отрасли этой страны обеспокоены продлением на запрет авиасообщения.

Полина ДОРОЖКИНА

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